Стало известно, что строят перед отелем «Прикамье» и когда завершат работы

Тротуарную часть обновят, со стороны отеля «Прикамье» создадут новую пешеходную зону, а у деревьев сделают художественную подсветку. Все работы по обновлению пространства у одной из самых узнаваемых скульптур Перми должны завершить в 2027 году.

Сейчас рабочие занимаются обустройством основания под будущую подпорную стенку. После отсыпки траншей начнется монтаж опалубки и бетонирование.