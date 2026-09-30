Стало известно, что строят перед отелем «Прикамье» и когда завершат работы

В Перми преображают пространство перед отелем «Прикамье», у памятника «Пермяк — соленые уши». В пресс-службе администрации говорят, что там появится облицованные подпорные стенки и деревянный настил, где можно отдохнуть.
Тротуарную часть обновят, со стороны отеля «Прикамье» создадут новую пешеходную зону, а у деревьев сделают художественную подсветку. Все работы по обновлению пространства у одной из самых узнаваемых скульптур Перми должны завершить в 2027 году.
Сейчас рабочие занимаются обустройством основания под будущую подпорную стенку. После отсыпки траншей начнется монтаж опалубки и бетонирование.
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