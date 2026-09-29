Сентябрь 2026 года может войти в историю как один из самых теплых в Пермском крае

Среднемесячная температура воздуха приблизилась к показателю 2023 года, который был на уровне +13,2°С. Но до рекордно теплого 1957 года сентябрю 2026-го еще далеко. Хотя на севере и востоке региона сентябрь все же занимает чистое второе место по средней температуре воздуха после 1957-го. В Перми отмечено 13 дней с максимальной температурой воздуха +20°С и выше. В ГИС-центре ПГНИУ говорят, что это больше, чем в сентябре 2023 года.

Напомним, уже с 1 октября в Пермском крае начнется сильное похолодание: на погоду будет влиять Скандинавский антициклон.