Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Известно, на каких домах до конца года смонтируют архитектурную подсветку

В 2026 году архитектурная подсветка появилась на фасадах 34 домов в центральной части Перми. В МКУ «Пермблагоустройство» говорят, что с ее помощью подчеркивают художественные особенности здания и выразительные архитектурные элементы.

Эдуард Соснин/Telegram

На 28 зданиях архитектурная подсветка работает в штатном режиме. Еще на шести фасадах — на улицах Чернышевского, 23, Ленина, 9, 81, 94, 102 и Сибирская, 63 — ее сейчас подключают к системе электроснабжения. До конца 2026 года подсветка появится еще на трех зданиях: на Ленина, 52, 52а и Сибирская, 1.

В пресс-службе администрации объяснили, что современная архитектурная подсветка представляет собой светильники со светодиодами, которые потребляют минимум энергии. У нее большое количество вариантов исполнения по дизайну, цвету и мощности. Подсветку запускают через автоматизированную систему, она включается вместе с уличными фонарями.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: