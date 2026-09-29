Известно, на каких домах до конца года смонтируют архитектурную подсветку

На 28 зданиях архитектурная подсветка работает в штатном режиме. Еще на шести фасадах — на улицах Чернышевского, 23, Ленина, 9, 81, 94, 102 и Сибирская, 63 — ее сейчас подключают к системе электроснабжения. До конца 2026 года подсветка появится еще на трех зданиях: на Ленина, 52, 52а и Сибирская, 1.

В пресс-службе администрации объяснили, что современная архитектурная подсветка представляет собой светильники со светодиодами, которые потребляют минимум энергии. У нее большое количество вариантов исполнения по дизайну, цвету и мощности. Подсветку запускают через автоматизированную систему, она включается вместе с уличными фонарями.