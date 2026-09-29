На набережной в районе ВКИУ убирают парковочные места и расширяют тротуар

Тротуары вдоль набережной расширяют в рамках единой концепции развития транспортной инфраструктуры Перми. Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на «Пермблагоустройство», часть платных парковок вдоль ограждения уберут, сохранятся места у зданий на улице Окулова, 5, 6 и 7.

Рабочие сейчас снимают асфальтобетонное покрытие проезжей части на улице Окулова, а также ремонтируют тротуар и заменяют бортовой камень. Завершить расширение верхней части набережной планируют в октябре.