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На набережной в районе ВКИУ убирают парковочные места и расширяют тротуар

Верхнюю часть набережной Камы в районе бывшего здания ВКИУ расширят. Работы уже начались на участке улицы Окулова от Осинской до Соборной площади.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»
Из архива редакции «Прм.Собака.ru»
Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Тротуары вдоль набережной расширяют в рамках единой концепции развития транспортной инфраструктуры Перми. Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на «Пермблагоустройство», часть платных парковок вдоль ограждения уберут, сохранятся места у зданий на улице Окулова, 5, 6 и 7.

Рабочие сейчас снимают асфальтобетонное покрытие проезжей части на улице Окулова, а также ремонтируют тротуар и заменяют бортовой камень. Завершить расширение верхней части набережной планируют в октябре.

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