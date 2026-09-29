В саду им. Миндовского начали высаживать деревья и кустарники

Обновление сада им. Миндовского вышло на финальный этап. Сейчас рабочие занимаются озеленением общественного пространства и высадкой новых кустарников.
По данным Пермской городской думы, в саду высадят больше 2 тыс. саженцев кустарников и около 150 деревьев-крупномеров, среди них: клены, рябины, ивы, вязы.
Благоустройство сада им. Миндовского выполнено на 90%. Готовы прогулочные дорожки, спортивная площадка и навигация. Недавно в общественном пространстве смонтировали входную группу, а также лавочки и лежаки с навесами. Обновили и сцену. Теперь в ней есть технические помещения, а по бокам установлены специальные световые короба.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)