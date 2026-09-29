В саду им. Миндовского начали высаживать деревья и кустарники

По данным Пермской городской думы, в саду высадят больше 2 тыс. саженцев кустарников и около 150 деревьев-крупномеров, среди них: клены, рябины, ивы, вязы.

Благоустройство сада им. Миндовского выполнено на 90%. Готовы прогулочные дорожки, спортивная площадка и навигация. Недавно в общественном пространстве смонтировали входную группу, а также лавочки и лежаки с навесами. Обновили и сцену. Теперь в ней есть технические помещения, а по бокам установлены специальные световые короба.

Информационный обзор редакции.