Метеорологи предупредили о резком похолодании с 1 октября и возможном мокром снеге

С понедельника, 28 сентября, по среду, 30 сентября, в Пермском крае сохранится малооблачная погода с большим суточным ходом температуры воздуха. В дневные часы ожидается в пределах +17…+22°С, ночью +3…+8°С, на юге и востоке возможно до 0°С. Со среды на севере и западе облачность будет увеличиваться и станет прохладнее.

Характер погоды начнет меняться с четверга, 1 октября. Из канадской Арктики поступит порция холодного воздуха на Карское море, который распространится на юг по периферии Скандинавского антициклона. Метеорологи говорят, что вторжение холода будет происходить с высокой скоростью. Если ночью еще ожидается +4…+9°С, то днем на севере будет +4…+6°С, на юге еще до +12…+14°С. В Перми дневной прогрев до +10…+12°С, но вечером уже +4…+6°С к вечеру.

Метеорологи говорят, что есть вероятность мокрого снега. «Резкий обвал холода может спровоцировать формирование циклона над Южным Уралом, и это будет самым неблагоприятным сценарием. В случае, если циклон сформируется, он принесет огромное количество осадков в зоне точки окклюзии, а также на петле окклюзии в тыловой части, где может выпасть месячная норма за 1-2 дня. Причем это будет не только дождь, но и мокрый снег с сильным налипанием на провода и деревья. Пока в зоне риска находится скорее Южный Урал и восточный склон Среднего Урала, но и в южной части Пермского края эти явления тоже не исключены», — отметили в ГИС-центре ПГНИУ.

В пятницу, 2 октября, похолодание усилится. На севере и северо-западе региона возможны ночные заморозки до -3°С, на остальной территории 0…+3°С. Днем температура воздуха будет всего +1…+6°С, в случае выпадения обильных осадков и вовсе около 0°С.