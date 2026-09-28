Проект Пермской галереи вошел в шорт-лист «инженерного Оскара»

Галерея представлена в номинации «Лучшее архитектурное решение — уникальное здание». Ее конкурентами стали проекты Центра обработки данных, Бизнес-центр «Сидней Сити» и Национальный космический центр.

Проект галереи включает новое пятиэтажное здание и три восстановленных исторических постройки бывшего завода Шпагина в единый ансамбль с крытыми переходами. Эксперты премии отметили, что это редкий пример, где новое музейное строительство не просто соседствует с памятниками промышленной архитектуры XIX века, но и органично вплетает их в свою структуру.

Всего в шорт-листе премии 100+ Awards 2026 более 90 проектов в 17 номинациях. Победителей назовут 30 сентября на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

Информационный обзор редакции.