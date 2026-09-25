Официально: отопительный сезон начнется 29 сентября

Отопительный сезон в Перми традиционно начнется с учреждений социальной сферы: больниц, детсадов, школ. Включение будет не одномоментным: заполнение всех систем занимает определенное время. «Ход подключения зависит от неоднородного рельефа местности: городские улицы "спускаются" к Каме, и для создания гидравлических и тепловых режимов для зданий в нижней части Перми потребуется больше времени. В среднем, работы по запуску тепла проводятся в течение двух недель», — напомнили в пресс-службе администрации Перми.

К новому отопительному сезону в Перми подготовили 1021 км тепловых сетей, 4 ТЭЦ, 56 котельных и 409 центральных тепловых пунктов. Районные администрации будут отслеживать процесс запуска отопления в ежедневном режиме.