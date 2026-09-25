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Метеорологи рассказали, сколько еще солнечных и теплых дней в сентябре ждет пермяков

До конца текущей недели погоду будет определять мощный антициклон. Его центр смещается в сторону Южного Урала, где и останется на какое-то время. Это первый продолжительный период сухой солнечной погоды в 2026 году в Пермском крае.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Антициклон начнет ослабевать со вторника, 29 сентября. В ГИС-центре ПГНИУ объяснили, что впереди у пермяков еще минимум четыре-пять солнечных дней. На юге хорошая погода может сохраниться до конца сентября.

Несмотря на теплые дни, ночи станут прохладнее. Это связано с поступлением в системе антициклона более сухого и холодного воздуха с севера. В выходные возможны заморозки на севере, востоке и юге. Температура воздуха днем в субботу и воскресенье ожидается на уровне +17…+22°С, а на юго-западе и завтра может быть до +22°С.

Метеорологи говорят, что тепло в Пермском крае будет не таким рекордным, как на западе страны. Например, в Нижегородской области ожидается до +27°С из-за выноса тропического воздуха с Прикаспия.

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