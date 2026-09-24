Участок улицы Пермская в районе эспланады собираются реконструировать

На участке улицы от Плеханова до Попова должны построить водоотвод и ливневую канализацию. Дорога будет двухполосной: по одной на каждую сторону с трехметровым тротуаром и выделенной дорожкой для велосипедистов. На ней установят новые светофоры и сделают озеленение.

Проект реконструкции улицы Пермской должен быть готов весной 2028 года. На инженерно-изыскательные работы и проектирование улицы Пермской готовы выделить 9,5 млн рублей.

Отметим, что к вопросу реконструкции участка улицы Пермская между Плеханова и Попова уже обращались, и даже проводили торги на проектирование.