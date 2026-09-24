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Музей ПЕРММ начал обновлять старые паблик-арт объекты

В Перми началось обновление городских паблик-арт объектов. Первым стала фраза «Между нами вода», которая появился в 2018 году в рамках стрит-арт резиденции «Разговоры с городом» музея ПЕРММ.

Музей современного искусства ПЕРММ/ВКонтакте

В музее рассказали, что для восстановления работы потребовалось несколько часов и пара десятков литров белой краски. Сейчас буквы хорошо читаются с набережной на противоположном берегу и с самолета.

Арт-объект «Между нами вода» в 2018 году создавали несколько художниц: Аиша Аллахвердиева, Алиса Кузнецова, Ева Нурулина, Варя Кунина, Тая Халатова. Куратором проекта выступила Любовь Шмыкова. Их к восстановлению работы не привлекли, о чем Любовь высказалась в комментариях соцсетей ПЕРММ. Художница отметила, что реставрация прошлых работ — это жест, за которым есть смысл, а с 2018 года контекст мог сильно поменяться.

Информационный обзор редакции.

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