На Архиерейском кладбище обнаружили часть памятника одного из семейства Суслиных: они жертвовали на развитие города и стояли у истоков «Пермалко»

Семья поддерживала губернское попечительство детских приютов, участвовала в обществах, помогавших бедным оплатить учебу, жертвовала на развитие самых разных сфер городской жизни.

Родоначальники пермской ветви — Николай Ананьевич и Татьяна Андреевна жили в Оханске с 1840-х годов, а затем перебрались в Пермь. С 1856 года глава семейства вошел в купеческое сословие. Он вместе с супругой стал первым из рода Суслиных, кого похоронили на Архиерейском кладбище. Здесь же погребены их сыновья: Иван, Михаил, Петр и Николай.

На месте старинного некрополя археологи обнаружили обломок памятника с именем Михаила Николаевича Суслина. Он был вторым братом, но в доступных источниках ничего не сказано о его жизни и деятельности, только то, что скончался в 36 лет от воспаления легких. Его старший брат Иван дважды занимал пост главы Перми: при нем в городе началось строительство водопровода, мощение улиц и устройство электрического освещения. А еще по инициативе Ивана и Николая в 1889 году в Перми был построен спиртоочистительный завод, позже известный как «Пермалко».

Информационный обзор редакции.