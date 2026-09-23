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Капитальный ремонт Советской улицы готов на 70 процентов

В Перми продолжается капитальный ремонт улицы Советская. Работы затронули участок от Комсомольского проспекта до Сибирской. Завершить их должны до конца 2026 года.

Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми

Улица Советская готова на 70%. На участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда» готовы кабельная и ливневая канализации, а также наружное освещение. Дорожное покрытие обновили полностью, уложен практически весь бортовой камень. В пресс-службе администрации рассказали, что началось озеленение: рабочие укладывают газоны и разбивают цветники. На участке от улицы Газеты «Звезда» до Сибирской на 70% готова дорожная одежда тротуара.

Напомним, на Советской также высадят яблони, липы, рябину, можжевельник, гортензии, сирень, а еще установят малые архитектурные формы.

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