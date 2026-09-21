Метеорологи рассказали, в какой день недели будет пик потепления: столбик термометра доберется до 23 градусов

В понедельник, 21 сентября, возможны слабые локальные дожди на юге. Температура воздуха около +17…+22°С, в Перми около +20°С. Во вторник, 22 сентября, антициклон усилится, поэтому будет малооблачно. Ночью на уровне +5…+10°С, по краю днем +18…+23°С, в Перми до +22°С.

Пик потепления в Пермском крае придется на среду, 23 сентября. Исключением станет север региона. Ночная температура воздуха ожидается на отметке +6…+11°С, днем +19…+24°С по краю, в Перми до +23°С. Метеорологи говорят, что это близко к суточному рекорду тепла +23,5°С, но он вряд ли будет обновлен. На севере в то же время сформируется фронтальная зона с локальным дождями и грозами, температура воздуха +16…+18°С.

Ночь на четверг, 24 сентября, будет самой теплой на неделе: +7…+12°С. Днем через центральные районы Пермского края будет проходить холодный фронт с локальными дождями. Дневная температура воздуха на юге +21…+23°С, на севере +13…+18°С, в Перми +18…+20°С. На север и восток края в ночь на пятницу, 25 сентября, придет похолодание: до +1…+3°С, на остальной территории пока +5…+10°С. Днем ожидается малооблачная погода: +15…+20°С, на востоке до +11°С, в Перми +16…+18°С.