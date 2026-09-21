Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Пермском зоопарке родилась криа Аврора

В семействе альпак из Пермского зоопарка случилось пополнение. У самки по имени Персик родилась криа — так называют детенышей альпак.

Кадр из видео Пермского зоопарка

Маленькая альпака родилась ранним утром 26 июля, поэтому ее решено было назвать Авророй — в честь одноименной богини. У маленькой альпаки редкий двуцветный окрас.

В зоопарке рассказали, что пока криа живет с мамой в отдельном вольере, это нужно, чтобы Аврора набралась сил и окрепла. Через несколько недель маленькой альпаке проведут все необходимые ветеринарные процедуры, и она вместе с мамой соединятся с основным стадом.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: