В Пермском зоопарке родилась криа Аврора

Маленькая альпака родилась ранним утром 26 июля, поэтому ее решено было назвать Авророй — в честь одноименной богини. У маленькой альпаки редкий двуцветный окрас.

В зоопарке рассказали, что пока криа живет с мамой в отдельном вольере, это нужно, чтобы Аврора набралась сил и окрепла. Через несколько недель маленькой альпаке проведут все необходимые ветеринарные процедуры, и она вместе с мамой соединятся с основным стадом.

Информационный обзор редакции.