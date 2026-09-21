В Пермском зоопарке родилась криа Аврора

В семействе альпак из Пермского зоопарка случилось пополнение. У самки по имени Персик родилась криа — так называют детенышей альпак.
Маленькая альпака родилась ранним утром 26 июля, поэтому ее решено было назвать Авророй — в честь одноименной богини. У маленькой альпаки редкий двуцветный окрас.
В зоопарке рассказали, что пока криа живет с мамой в отдельном вольере, это нужно, чтобы Аврора набралась сил и окрепла. Через несколько недель маленькой альпаке проведут все необходимые ветеринарные процедуры, и она вместе с мамой соединятся с основным стадом.
Информационный обзор редакции.
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