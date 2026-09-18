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Готовность города к отопительному сезону оценили на 97,8 процента

В Перми завершается подготовка к отопительному сезону 2026/27. В пресс-службе администрации рассказали, что инфраструктура готов на 97,8%.

Shutterstock

К новому отопительному сезону в Перми готовы 100% тепловых сетей, котельных и центральных тепловых пунктов. В процессе работы еще жилые дома и социальные объекты (детские сады, школы и больницы). Их готовность оценили на 97,6% и 99,03%.

В администрации напомнили, что отопительный сезон в Перми начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +8°C в течение пяти дней подряд.

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