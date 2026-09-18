«Дать пространство для ярких идей»: креативные видео от пермских брендов собираются транслировать на нескольких городских медиафасадах

Участниками конкурса креативов могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Пермском крае и входящие в реестр креативных индустрий: представители дизайна, рекламы и архитектуры, IT, медиа и народно-художественных промыслов. Заявки планируют принимать до 26 октября: важно рассказать о креативной концепции видео и отправить его (не больше 10 секунд). Видео победителей планируют транслировать на шести городских медиафасадах.

В Фонде креативных индустрий говорят, что конкурс креативов даст возможность локальным проектам и брендам стать заметнее и повлиять на визуальную среду в городе. «Нам важно, чтобы на медиафасадах появлялось больше сильного, оригинального и качественного креатива. Поэтому "Наружу" для нас — возможность дать пермским брендам и авторам пространство для ярких идей, а городу — увидеть больше хороших визуальных решений», — рассказал основатель бюро визуальных коммуникаций «Суперсимметрия» Александр Сергеев.

Недавно мы рассказывали о конкурсе на участие в новом сезоне фонда MaxArt и музея ПЕРММ: он посвящен промышленному наследию региона.

Информационный обзор редакции.