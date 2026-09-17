Бабье лето начинается: в ГИС-центре ПГНИУ рассказали, как долго оно продлится

В выходные антициклон над Южным Уралом начнет усиливаться, максимального развития он достигнет в середине следующей недели. По его периферии пройдут заток тепла с юго-запада: в итоге несколько дней, как минимум 22-24 сентября, в Пермском крае будут солнечными и теплыми. Дневная температура воздуха окажется на 6-7°С теплее нормы и достигнет +20°С.

Метеорологи объяснили, что конец текущей недели еще будет не таким солнечным, как первая половина следующей. Ситуация будет постепенно налаживаться: если в пятницу днем ожидается от +13…+18°С, то в воскресенье уже +16…+21°С. Сентябрь 2026 года в Пермском крае может встать на один уровень по средней температуре воздуха с 2023-2024 годами, а на севере и вовсе войти в тройку самых теплых в истории метеонаблюдений.