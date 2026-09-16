В Перми завершают реставрацию мурала «Рыба-кит» у Коммунального моста

Художники реставрируют один из самых известных муралов стрит-артиста Александра Жунёва. Это «Рыба-кит» у Коммунального моста: она появилась в 2015 году.
Мурал восстанавливают несколько художников: Егор Ширяев, Александр Поднебесных, Юлианна Котенева и Мария Нестеркина, которая сотрудничала с самим Александром Жунёвым и участвовала в создании его работ, в том числе этой.
Восстановление «Рыбы-кита» проходит в рамках фестиваля «МОНУМЕНТ АРТ». Особенность реставрации в том, что рисунок нужно рисовать вручную: с помощью кисточки и валика.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)