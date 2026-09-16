В Перми завершают реставрацию мурала «Рыба-кит» у Коммунального моста

Мурал восстанавливают несколько художников: Егор Ширяев, Александр Поднебесных, Юлианна Котенева и Мария Нестеркина, которая сотрудничала с самим Александром Жунёвым и участвовала в создании его работ, в том числе этой.

Восстановление «Рыбы-кита» проходит в рамках фестиваля «МОНУМЕНТ АРТ». Особенность реставрации в том, что рисунок нужно рисовать вручную: с помощью кисточки и валика.

Информационный обзор редакции.