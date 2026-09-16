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В Перми завершают реставрацию мурала «Рыба-кит» у Коммунального моста

Художники реставрируют один из самых известных муралов стрит-артиста Александра Жунёва. Это «Рыба-кит» у Коммунального моста: она появилась в 2015 году.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Мурал восстанавливают несколько художников: Егор Ширяев, Александр Поднебесных, Юлианна Котенева и Мария Нестеркина, которая сотрудничала с самим Александром Жунёвым и участвовала в создании его работ, в том числе этой.

Восстановление «Рыбы-кита» проходит в рамках фестиваля «МОНУМЕНТ АРТ». Особенность реставрации в том, что рисунок нужно рисовать вручную: с помощью кисточки и валика.

Информационный обзор редакции.

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