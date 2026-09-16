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Завершили разбор завалов и начали монтаж стеклопакетов: в правительстве рассказали о восстановлении дома, поврежденного беспилотником

В Перми продолжается восстановление жилого дома, в который 7 сентября врезался беспилотник. В пресс-службе правительства Пермского края рассказали, что до 10 октября строители должны завершить работы с фасадом.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Специалисты закончили разбирать завалы в квартирах, на лестничных клетках и придомовой территории, а еще завершили демонтаж поврежденных элементов фасада.

В пострадавших квартирах восстановили инженерные коммуникации, а также заменили входные двери, поврежденные наружные стены и перегородки. Строители начали монтаж рам и стеклопакетов: готово 25%.

До конца недели рабочие должны восстановить тепловой контур — это нужно для своевременной подачи в дом отопления. После того, как необходимые коммуникации подключат, начнется чистовая отделка 11 наиболее пострадавших квартир.

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