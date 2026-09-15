Тотальная обработка от крыс началась в городе: рассказываем, где она пройдет

Сплошная обработка от грызунов пройдет в муниципальных зданиях — школах, детских садах, а также на производственных объектах и в жилом фонде под управлением УК и ТСЖ. В пресс-службе администрации объяснили, что все средства сертифицированы и разрешены к применению и безопасны для людей и домашних животных.

Дератизация считается эффективной, если крысы отсутствуют в течение трех месяцев после ее проведения. Если УК, ТСЖ, ЖСК не проводят дератизацию в многоквартирных домах, то жители могут направить обращение в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для привлечения их к ответственности. Но нужно будет приложить подтверждающие материалы: фото или видео.