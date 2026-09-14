На Архиерейском кладбище обнаружили загадочные фрагменты надгробий бабушки Сергея Дягилева

На территории старинного некрополя Архиерейского квартала продолжаются археологические изыскания. Недавно там обнаружили фрагменты надгробия бабушки великого импресарио Сергея Дягилева — Анны Ивановны Дягилевой.
По словам сотрудников Камской археологической экспедиции, не все памятники кладбища находят в сохранности: иногда это лишь фрагменты с обрывками эпитафий, имен, дат. Так было и с надгробием Анны Дягилевой. Археологам удалось сложить части двух мраморных крестов с ее именем. Но почему оно увековечено сразу на двух надгробиях и как выглядел ее памятник, пока неизвестно.
Еще одна находка с разрозненными фрагментами надгробий связана с именем надворного статского советника Ивана Ивановича Розинга. Его памятник сложили из кусочков. Археологи представили образец камнерезного искусства — памятник из белого мрамора в античном стиле.
Ранее мы рассказывали о том, что найденные на территории Архиерейского квартала надгробия представят в лапидарии: его проект сейчас прорабатывают ученые и эксперты.
Информационный обзор редакции.
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