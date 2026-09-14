В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что на несколько дней в Пермский край придет бабье лето, но перед ним дожди

В понедельник, 14 сентября, определяющий погоду циклон будет отступать на восток, туда же сместится зона осадков. Там, а также на севере возможны сильные дожди. Будет облачно, в Перми и в центральных районах прохладно: +10…+15°С в течение суток. На северо-востоке до +22°С, на крайнем юге тоже с прояснениями и до +18°С.

Днем во вторник, 15 сентября, погоду определит промежуточный гребень. В большинстве районов Пермском крае будет прояснение. Небольшие дожди сохранятся на северо-востоке, ближе к вечеру возможны на западе. Температура воздуха ночью на уровне +6…+11°С, днем +14…+19°С.

В среду, 16 сентября, стоит ожидать новую порцию дождей: их принесет выход черноморского циклона. На юге и юго-западе, то днем ожидаются в большинстве районов. Сухо может быть только на северо-западе. В большинстве районов в течение суток температура воздуха на уровне +10…+15°С, на северо-западе и на севере возможны прояснения и прогрев днем до +18°С. Черноморский циклон может принести в Пермский край 10-15 мм осадков, на востоке до 20-25 мм.

Днем в четверг, 17 сентября, осадки прекратятся. Но в тылу циклона на территорию региона начнет поступать более прохладный воздух, поэтому сильного дневного прогрева можно не ждать. Температура воздуха в районе +12…+17°С по краю и +14…+16°С в Перми.

Ночь на пятницу, 18 сентября, будет холодной: прояснение и безветренная погода приведут к выхолаживанию до +1…+6°С, в Перми +3…+5°С. Будет облачно, поэтому воздушная масса не успеет достаточно прогреться: +12…+17°С по краю и +14…+16°С в Перми. Уже в выходные с юго-запада в Пермский край начнет поступать более теплый воздух. В ГИС-центре рассказали, что на несколько дней установится умеренно теплая и в основном солнечная погода в сроки, типичные для бабьего лета.