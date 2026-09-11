Осадки, в основном на востоке Пермского края, пойдут в ночь на субботу, 12 сентября. Зона с дождями с теплым фронтом будет смещаться на запад и юго-запад. Осадки усилятся к вечеру и охватят большинство районов. Столбик термометра на уровне +13…+18°С, но на севере и северо-востоке, куда поступит тропический воздух, может быть до +23°С, в Перми +15…+17°С

Больше всего осадков выпадает в воскресенье, 13 сентября. Особенно на территории Коми-Пермяцкого округа. К вечеру дожди ослабеют, постепенно смещаясь в восточном направлении. Температура воздуха примерно такая же, как в субботу: +12…+17°С, на севере до +22°С, в Перми +13…+15°С.

По прогнозам метеорологов, суммарно в районе Перми может выпасть15-25 мм, а в Коми-Пермяцком округе — до 30-40 мм. Дожди ожидаются более обильными, чем в прошлые выходные.