Найденные надгробия покажут в лапидарии, а в восстановленных конюшнях откроют музей: появились подробности благоустройства Архиерейского квартала

В Спасо-Преображенском соборе завершили демонтаж перекрытий: их устанавливали еще для Пермской галереи. Для защиты на время работ строители законсервировали алтарь. Внутреннее убранство храма должны восстановить, в том числе исторический мраморный иконостас. Сохранившиеся фрески отреставрируют. В здании собора проведут современные инженерные коммуникации.

На территории бывшего Архиерейского кладбища археологи определяют границы. Исследование должны завершить до конца 2026 года. На зиму на этом месте смонтируют временную конструкцию, чтобы сохранить обнаруженные сохранившиеся памятники, обелиски и другие элементы. Найденные надгробия будут представлены в лапидарии. Сейчас этот проект прорабатывают ученые и эксперты.