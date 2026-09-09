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Фрагменты памятников и надгробий династии купца Черемисинова нашли на Архиерейском кладбище

На территории Архиерейского кладбища обнаружили новые находки — фрагменты памятников нескольких представителей династии Черемисиновых. В старинном некрополе похоронены девять человек из этого рода.

Камская археологическая экспедиция/ВКонтакте
Камская археологическая экспедиция/ВКонтакте
Камская археологическая экспедиция/ВКонтакте

В Камской археологической экспедиции рассказали, что найдены фрагменты памятников Степана Яковлевича, Александры Фёдоровны (урожденная Шалаевская), Павла Николаевича, Анны Степановны (урождённая Штейнгардт) и Анны Николаевны.

Степан Яковлевич переехал из Чердыни: он торговал съестными припасами и разными товарами в собственной лавке на Торговой улице. Почти десять лет своей жизни он отдал служению в Крестовой церкви при Пермском Архиерейском доме. Он был главным попечителем, благотворителем, старостой и щедро жертвовал на нужды храма. Александра Федоровна — его супруга, у пары родилось несколько детей, но до взрослых лет дожили двое — Николай и Сергей. Сам Степан Яковлевич скончался в возрасте 60 лет от воспаления легких и был похоронен на Архиерейском кладбище рядом с супругой, которая умерла от чахотки на год раньше мужа. На памятниках супругов высечены одинаковые эпитафии: «… Да будет ему/ей отныне и довека и любящих его/её детей и внучат Вечная память».

Там же похоронена супруга их сына Сергея, Анна Степановна, дочь отставного фельдфебеля. Она умерла в возрасте 25 лет при родах: была похоронена вместе с новорожденной дочерью похоронили на Архиерейском кладбище.

Павел Николаевич и Анна Николаевны — внуки Степана Яковлевича и Александры Федоровны от их сына Николая. Фрагменты их памятников сотрудники Камской археологической экспедиции нашли за пределами исторической границы кладбища. Их, как и другие надгробия, использовали как строительный материал для фундамента. Анна скончалась в 15 лет от чахотки, а Павел — в 25 от гнойного заражения крови. Мужчина успел жениться и оставить потомство, но трое из его четверых детей умерли во младенчестве. Их тоже похоронили на Архиерейском кладбище.

Напомним, сейчас на территории старинного некрополя проходят археологические раскопки с целью определить границы Архиерейского кладбища. Ранее там обнаружили фрагменты надгробия Преосвященного Иоанна II, Епископа Пермского и Соликамского, и его матери Екатерины Васильевны Алексеевой.

Информационный обзор редакции.

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