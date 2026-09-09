Фрагменты памятников и надгробий династии купца Черемисинова нашли на Архиерейском кладбище

Там же похоронена супруга их сына Сергея, Анна Степановна, дочь отставного фельдфебеля. Она умерла в возрасте 25 лет при родах: была похоронена вместе с новорожденной дочерью похоронили на Архиерейском кладбище.

Павел Николаевич и Анна Николаевны — внуки Степана Яковлевича и Александры Федоровны от их сына Николая. Фрагменты их памятников сотрудники Камской археологической экспедиции нашли за пределами исторической границы кладбища. Их, как и другие надгробия, использовали как строительный материал для фундамента. Анна скончалась в 15 лет от чахотки, а Павел — в 25 от гнойного заражения крови. Мужчина успел жениться и оставить потомство, но трое из его четверых детей умерли во младенчестве. Их тоже похоронили на Архиерейском кладбище.

Напомним, сейчас на территории старинного некрополя проходят археологические раскопки с целью определить границы Архиерейского кладбища. Ранее там обнаружили фрагменты надгробия Преосвященного Иоанна II, Епископа Пермского и Соликамского, и его матери Екатерины Васильевны Алексеевой.

Информационный обзор редакции.