В 2027 году в ДК им. Ленина собираются запустить кружки и секции

Дворец культуры им. Ленина собираются передать в муниципальную собственность в начале 2027 года. Его уже выкупил инвестор, который займется реновацией Рабочего поселка.
Здание должны обследовать, а затем отремонтировать. По данным пресс-службы губернатора Пермского края, деньги на эти работы предусмотрены в бюджете Перми.
В сентябре 2027 года в ДК им. Ленина намерены полноценно запустить секции и кружки. Во дворце смогут разместиться около 20 клубов, которые охватят до 2 тыс. детей, молодежи и взрослых. По словам главы региона Дмитрия Махонина, в ДК им. Ленина могут возродить и работу ЗАГСа.
Ранее мы рассказывали, что власти собирались сделать ДК им. Ленина муниципальным дворцом культуры. Здание с 2005 года находилось в собственности у евангелистов: «Мотовилихинские заводы» продало его за 50 млн рублей.
Информационный обзор редакции.
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