В 2027 году в ДК им. Ленина собираются запустить кружки и секции

Здание должны обследовать, а затем отремонтировать. По данным пресс-службы губернатора Пермского края, деньги на эти работы предусмотрены в бюджете Перми.

В сентябре 2027 года в ДК им. Ленина намерены полноценно запустить секции и кружки. Во дворце смогут разместиться около 20 клубов, которые охватят до 2 тыс. детей, молодежи и взрослых. По словам главы региона Дмитрия Махонина, в ДК им. Ленина могут возродить и работу ЗАГСа.

Ранее мы рассказывали, что власти собирались сделать ДК им. Ленина муниципальным дворцом культуры. Здание с 2005 года находилось в собственности у евангелистов: «Мотовилихинские заводы» продало его за 50 млн рублей.

Информационный обзор редакции.