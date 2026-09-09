Метеорологи рассказали об итогах 8 сентября: такого выноса тепла не было с 2020 года

У границы со Свердловской областью, в поселке Шамары, температура воздуха достигла +28,2°С. В Перми максимум составил всего +23,1°С. По оценкам метеорологов, это даже не самое высокое значение в этом месяце.

8 сентября был мощный вынос тропического воздуха со Средней Азии в теплом секторе каспийского циклона. Таких выносов тепла в сентябре в Пермском крае не было с 1 сентября 2020 года. Но значительная облачность и подток прохладного воздуха в приземном воздухе помешал максимальному прогреву.