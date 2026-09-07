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Подсветку на авиационном техникуме и больнице им. Тверье должны установить в августе 2027 года

Архитектурная подсветка на авиационном техникуме, больнице им. Тверье и на других зданиях в Перми теперь должна появиться в августе 2027 года, а не в апреле, как планировалось ранее. МКУ «Пермблагоустройство» снова ищет подрядчика на ее монтаж и программирование.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

Городские власти готовы выделить на подсветку 16 домов максимум 167,3 млн рублей. В документации сказано, что она появится на зданиях на:

  • Братьев Игнатовых, 2 и 2а;
  • Екатерининской, 49;
  • Крисанова, 17;
  • Луначарского, 24;
  • Петропавловской, 119-119а;
  • Попова, 21, 23, 25, 27;
  • шоссе Космонавтов, 110, 112, 114, 116, 118, 120.

На доме на улице Крисанова, 17 должна быть установлена подсветка со сценариями для 13 праздников (от Нового года до Дня матери). На остальных зданиях — повседневная в белом.

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