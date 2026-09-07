Подсветку на авиационном техникуме и больнице им. Тверье должны установить в августе 2027 года

Городские власти готовы выделить на подсветку 16 домов максимум 167,3 млн рублей. В документации сказано, что она появится на зданиях на:

Братьев Игнатовых, 2 и 2а;

Екатерининской, 49;

Крисанова, 17;

Луначарского, 24;

Петропавловской, 119-119а;

Попова, 21, 23, 25, 27;

шоссе Космонавтов, 110, 112, 114, 116, 118, 120.

На доме на улице Крисанова, 17 должна быть установлена подсветка со сценариями для 13 праздников (от Нового года до Дня матери). На остальных зданиях — повседневная в белом.