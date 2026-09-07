Метеорологи поделились, какой из дней на неделе может стать самым теплым за весь сентябрь

В понедельник, 7 сентября, на погоду будет влиять та же малоподвижная фронтальная зона, что и в воскресенье. Как итог: днем облачно и небольшие дожди, к вечеру осадки могут усилиться на юго-западе края и возможно в Перми. Температура воздуха днем +14…+19°С, на юго-востоке до +21°С, в Перми +15…+17°С.

Во вторник, 8 сентября, Пермский край окажется в теплом секторе каспийского циклона: дожди прекратятся, ожидается прояснение и вынос тропического воздуха из Зауралья. В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что этот день может стать самым теплым в сентябре 2026 года. Ночная температура воздуха на уровне +10…+15°С, дневная +21…+26°С, в Перми возможен прогрев до +25°С.

Ночь на среду, 9 сентября, окажется теплой и сухой. Осадки возможны на западе края. Столбик термометра ночью будет в пределах +11…+16°С. Днем ожидается до +16…+21°С. В четверг, 10 сентября, циклон над Поволжьем заполнится, Пермский край окажется под влиянием промежуточного гребня в умеренной воздушной массе. Осадки маловероятны, температура ночью +6…+11°С, днем на том же уровне, что и в среду: +16…+21°С.

В пятницу Пермский край ждет новый вынос тепла. 11 сентября возможны дожди на севере региона, в остальных районах без осадков. Температура воздуха та же, что и накануне: ночью +6…+11°С и днем +16…+21°С.