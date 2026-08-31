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Мурал Александра Жунёва с китом у Коммунального моста будут реставрировать

Одну из известных сохранившихся работ пермского стрит-артиста Александра Жунёва собираются реставрировать. Это мурал «Рыба-кит», нарисованный на стене здания «Пермэнерго» у Коммунального моста в 2015 году.

МОНУМЕНТ АРТ/ВКонтакте

Мурал «Рыба-кит» будут восстанавливать в сентябре. Реставрацией займется команда фестиваля «МОНУМЕНТ АРТ» — это дань уважения творчеству Александра Жунёва и его вкладу в пермский стрит-арт.

На спине большого сине-зеленого кита на здании «Пермэнерго» целый мир: леса, дома и мельницы. По задумке Александра Жунёва, на чудо-юдо-рыбе-ките живут люди в единении с природой, сохраняя древние традиции и использую альтернативные источники энергии.

Информационный обзор редакции.

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