Мурал Александра Жунёва с китом у Коммунального моста будут реставрировать

Мурал «Рыба-кит» будут восстанавливать в сентябре. Реставрацией займется команда фестиваля «МОНУМЕНТ АРТ» — это дань уважения творчеству Александра Жунёва и его вкладу в пермский стрит-арт.

На спине большого сине-зеленого кита на здании «Пермэнерго» целый мир: леса, дома и мельницы. По задумке Александра Жунёва, на чудо-юдо-рыбе-ките живут люди в единении с природой, сохраняя древние традиции и использую альтернативные источники энергии.

Информационный обзор редакции.