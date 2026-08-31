Сильнейшее августовское похолодание за последние семь лет завершится на первой неделе сентября: потеплеет до +25 градусов

В последний день августа в Пермском крае еще сохранится холодная погода. Метеорологи отмечают, что вся территория региона, кроме юго-запада, больше четырех суток находится в арктической воздушной массе. Днем воздух прогреется лишь до +8…+13°С по краю, в Перми +10…+12°С. Кратковременные заряды дождя и снежной крупы ожидаются в основном на севере и востоке.

Пик похолодания ожидается в ночь на вторник, 1 сентября. Температура на уровне 0…+5°С, в Перми +2…+4°С. Вероятность заморозков есть на юге и западе, где будет штиль. Днем облачно, +13…+18°С по краю, около +15°С в Перми. В ночь на среду через Пермский край пройдет теплый фронт с небольшими осадками. Ночи теплые на юге и западе: +9…+11°С, на востоке +1…+5°С. Днем 2 сентября начнется заток тепла с юго-запада продолжится, возможны дожди (до 10 мм) и грозы. На юге и западе, в том числе в Перми, ожидается до +20…+23°С, на севере до +16…+19°С, на востоке до +15°С.

В четверг, 3 сентября, вынос тепла усилится. Ночью на юге, западе и в Перми уже +12…+15°С, на востоке и на севере еще до +10°С. Днем тепло распространится на всю территорию Пермского края: ожидается +21…+26°С, в Перми +23…+25°С с умеренным юго-западным ветром. На севере возможны дожди и грозы.

Ночь на пятницу, 4 сентября, будет теплой: +11…+16°С по краю, в Перми +13…+15°С. Будет облачно, а на севере и в центральной части ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем +17…+22°С, в Перми около +20°С.