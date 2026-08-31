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Первые заморозки зафиксировали в Пермском крае 29 августа

Первые заморозки отметились в Пермском крае. Минимальная температура воздуха 0,2˚С зафиксирована 29 августа на востоке региона, на метеостанции Бисер.

Катерина Кравцова

В ГИС-центре ПГНИУ объяснили, что среднесуточная температура воздуха была ниже +5˚С. Такого на метеостанции не случалось с августа с 2015 года. Кроме этого, 29 августа стал самым холодным днем лета с июня 2020 года.

Ранее метеорологи предупреждали о сильном похолодании в Пермском крае. Причина — вторжение холода с Баренцева моря, в субботу оно достигло пика своей интенсивности.

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