Стало известно, где сделают входы на шоу «Ночь города»: их будет десять

Входных групп в этом году на месте проведения «Ночи города» станет больше: их число увеличат до десяти. Рамки выставят за Театром-Театром в створе улиц Ленина и Петропавловской, на улице Борчанинова со стороны улиц Ленина и Петропавловской, на улице Ленина около Библиотеки им. Горького, на улице Петропавловской в районе автобусной остановки «Попова», а также у памятника Героям фронта и тыла.

Напомним, хиты группы «Король и Шут» в костюмах персонажей из песен группы будут исполнять более 60 артистов. К составу крупнейшего симфонического оркестра России и СНГ «Оркестра Империал» присоединятся музыканты Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского, а солистам станут также сводный хор при участии артистов Театра-Театра, эстрадно-симфонического оркестра, Академического хора ПГНИУ и коллектива «Отражение».

В районе Театра-Театра закроют проезд для транспорта, ограничения будут действовать с 19:00 28 августа до 01:00 29 августа. Из-за этого общественный транспорт поменяет схему движения. Работу некоторых автобусов и трамваев продлят, чтобы пермяки после окончания шоу смогли добраться до дома.

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