Территория Завода Шпагина на три дня станет полностью пешеходной

Въезд на территорию Завода Шпагина закрывают на три дня. Временные ограничения для транспорта будут действовать 28, 29 и 30 августа на время проведения фестиваля «ПРОСВЕТ».
Вся площадка территории Завода Шпагина станет пешеходной зоной. Она станет локацией для инсталляций фестиваля медиаискусства, а в здании галереи развернется образовательная программа «ПРОСВЕТа».
В галерее рассказали, что шаттл в течение трех дней курсирует до ворот Завода Шпагина. Там же будут сажать и высаживать пассажиров.
Информационный обзор редакции.
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