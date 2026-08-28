Территория Завода Шпагина на три дня станет полностью пешеходной

Вся площадка территории Завода Шпагина станет пешеходной зоной. Она станет локацией для инсталляций фестиваля медиаискусства, а в здании галереи развернется образовательная программа «ПРОСВЕТа».

В галерее рассказали, что шаттл в течение трех дней курсирует до ворот Завода Шпагина. Там же будут сажать и высаживать пассажиров.

Информационный обзор редакции.