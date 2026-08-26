Губернатор рассказал, кому в первую очередь будут продавать бензин, пока ситуация не нормализуется

Губернатор Дмитрий Махонин рассказал о том, почему в некоторых территория Пермского края отсутствует бензин марок АИ-92 и АИ-95. Недавно на заправках снова появились проблемы с топливом.
Сложности с поставками связаны с увеличившимся количеством воздушных атак на предприятия топливно-энергетического комплекса и необходимостью перестраивать логистические цепочки — из-за этого поставщики бензина вводят ограничения.
Власти Пермского края собираются держать на особом контроле отдаленные территории. «Пока ситуация не нормализуется, приоритет в отпуске топлива будет отдаваться сфере здравоохранения, экстренным и коммунальным службам, критически важным предприятиям, общественному транспорту, производителям сельхозпродукции», — отметил Дмитрий Махонин.
Отметим, что проблемы с бензином во второй половине августа коснулись не только Пермского края, они наблюдаются и в Московской области, и в Сибири, и на юге России.
Информационный обзор редакции.
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