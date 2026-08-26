«Большая профессиональная удача!»: на территории Архиерейского квартала нашли артефакты раннего железного века

На территории Архиерейского квартала нашли очаг и яму с лепной керамикой, характерной для ее раннего этапа (III в. до н.э.–I в. н.э.). Археологи предполагают, что на этом месте в раннем железном веке находилось селище, возможно, городище гляденовской культуры. На это указывает и тот факт, что Архиерейский квартал расположен на мысу, образованном реками Медведкой, которая сейчас скрыта под землей, и Камой.

«Зафиксировать такие ранние объекты в городском культурном слое довольно сложно: они обычно сильно разрушены последующим антропогенным влиянием, поэтому мы считаем такие находки нашей большой профессиональной удачей», — поделились новостью в Камской археологической экспедиции.

Информационный обзор редакции.