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«Большая профессиональная удача!»: на территории Архиерейского квартала нашли артефакты раннего железного века

Археологи, которые ведут раскопки в Архиерейском квартале, обнаружили на этой территории более древние артефакты. В Камской археологической экспедиции рассказали, что находки не такие монументальные и красивые, как памятники старинного некрополя, но открывают большой пласт для изучения истории этого места.

Камская археологическая экспедиция/ВКонтакте
Камская археологическая экспедиция/ВКонтакте

На территории Архиерейского квартала нашли очаг и яму с лепной керамикой, характерной для ее раннего этапа (III в. до н.э.–I в. н.э.). Археологи предполагают, что на этом месте в раннем железном веке находилось селище, возможно, городище гляденовской культуры. На это указывает и тот факт, что Архиерейский квартал расположен на мысу, образованном реками Медведкой, которая сейчас скрыта под землей, и Камой.

«Зафиксировать такие ранние объекты в городском культурном слое довольно сложно: они обычно сильно разрушены последующим антропогенным влиянием, поэтому мы считаем такие находки нашей большой профессиональной удачей», — поделились новостью в Камской археологической экспедиции.

Информационный обзор редакции.

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