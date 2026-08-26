Поиск новорожденных котят для съемок, одновременный показ для тысячи зрителей, 50 тонн песка на Сибирской: 13 фактов о кино в Перми, о которых вы не знали

27 августа празднуем День российского кино. Пермский край — кинематографический рай: здесь ценят документальное кино, активно снимают художественные фильмы и сериалы, устраивают предпремьерные показы с приглашением актеров и режиссеров, проводят фестивали на вкус и цвет от юного «Медвежонка» до состоявшейся «Флаэртианы». Редакция «Прм.Собака.ru» выбрала самые интересные факты, связанные с кино и Пермью. За помощь благодарим Пермскую кинокомиссию и Пермскую синематеку.
Кинотеатр «Кристалл» в 1970-е годы
Первые
Пермяки познакомились с немым кино в 1896 году. По данным краеведа Елены Спешиловой, это случилось в деревянном доме Михайлова на углу улиц Большая Ямская и Кунгурская (сейчас Пушкина и Комсомольский проспект). В нем располагается электротеатр «Одеон». В 1907 году дом купца Михайлова снесли, чтобы построить Кирилло-Мефодиевское училище, в котором сейчас находится «Муравейник».
Один из первых фильмов, которые снимали в Пермской области, стал «Волга-Волга». Это было в 1930-х годах. Съемки проходили в районе деревни Монастырка Осинского района и села Красная Слудка Добрянского района.
«Кристалл» стал первым на Урале и вторым в СССР панорамным кинотеатром. Он был открыт в 1960 году. Правда, в 1990-е кинотеатр закрылся на реконструкцию, старое здание снесли, а взамен построили новое, которое долгое время работало как «Кристалл IMAX». Сейчас в здании живет Пермская синематека.
Первую независимую киностудию на Урале создал и возглавил в 1987 году профессиональный кинорежиссер Павел Печёнкин. В этом году мастеру, президенту МКФ «Флаэртиана» и академику национальной премии «Золотой орел», исполняется 70 лет, а Пермской синематеке, руководителем которой Павел Анатольевич является, — 20.
Сложные и массовые
Одним из самых массовых премьерных показов стал фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй». 14 августа 2025 года его привезли продюсер фильма Антон Богданов вместе с режиссером Кириллом Седухиным и актерами Романом Погореловым и Константином Костиным. В этот день премьеру в Пермской синематеке одновременно посмотрели больше 1000 зрителей.
Одна из самых массовых сцен случилась на съемках фильма «Баба Яга на каникулах» архитектурно-этнографическом музее в Хохловке в 2026 году. В ней приняли участие больше 200 человек!
Самую большую сумму рибейта от Пермского края получили фильмы «Пальма 2» и «Иван Семёнов. Первый поцелуй» — более 20 млн рублей. Отметим, что сама система действует у нас с 2019 года: регион возмещает до 50% расходов, произведенных кинокомпаниями на территории Пермского края во время работы над национальным фильмом.
Для съемок фильма «Романовы: преданность и предательство» в 2024 году пришлось перекрыть одну из главных улиц Перми — Сибирскую — на 12 часов и перенести движение общественного транспорта. Засыпать два квартала песком и сеном (более 50 тонн песка), а после съемок оперативно убрать. В Пермской кинокомиссии говорят, что это была одна из самых сложных с технической точки зрения съемок. Кстати, фильм выйдет на экраны 24 сентября 2026 года.
Проект «Социальный кинозал», который развивает Пермская синематека, в этом году вырос до 201 филиала, распростертых по всему региону! Самые северные сейчас находятся в поселках Серебрянка, Усть-Черная, селу Бондюг и в Ныробе, самые южные — в поселке Октябрьский и селе Большой Гондыр.
Необычные и популярные
Среди необычных запросов, которые получали сотрудники Пермской кинокомиссии от кинокомпаний — найти кота-актера и новорожденных котят с еще закрытыми глазами к нужной дате съемок, обеспечить дежурство ветеринара на площадке для съемок сериала «Урок». В этом же списке — перенести сроки ремонта фасада здания ж/д станции в селе Кын, чтобы сохранить аутентичный вид здания, пригнать туда поезд 1939 год для съемок фильма «Батя 2. Дед».
Одним из самых популярных в Пермской синематеке стал показ с обсуждением фильма «Здесь был Юра». Билеты на него выкуплены за сутки после публикации анонсов. 22 января пермяки увидели дебют Сергея Малкина на две недели раньше официального проката и обсудили его после просмотра с режиссером, а также с директором фонда «Дедморозим» Надеждой Ли.
В числе самых популярных локаций для съемок в Пермском крае — «Счастье не за горами», Театр оперы и балета, а также бар «Совесть» в Старокирпичном переулке, где уже дважды проходили съемки фильмов. В Пермской кинокомиссии рассказали, что самыми живописными, по мнению приезжих актеров и команд, стали Каменный город и Усьвинские столбы.
Чаще всего Пермский край становится живой декорацией для детских и семейных фильмов. Здесь снимали фильмы «Последний богатырь: Корень зла», «Чук и Гек. Большое приключение», трилогию про Ивана Семёнова, «Пальма 2», «По щучьему велению», «Баба Яга на каникулах».
Информационный обзор редакции.
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