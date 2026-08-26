Поиск новорожденных котят для съемок, одновременный показ для тысячи зрителей, 50 тонн песка на Сибирской: 13 фактов о кино в Перми, о которых вы не знали

Первые

Пермяки познакомились с немым кино в 1896 году. По данным краеведа Елены Спешиловой, это случилось в деревянном доме Михайлова на углу улиц Большая Ямская и Кунгурская (сейчас Пушкина и Комсомольский проспект). В нем располагается электротеатр «Одеон». В 1907 году дом купца Михайлова снесли, чтобы построить Кирилло-Мефодиевское училище, в котором сейчас находится «Муравейник».

Один из первых фильмов, которые снимали в Пермской области, стал «Волга-Волга». Это было в 1930-х годах. Съемки проходили в районе деревни Монастырка Осинского района и села Красная Слудка Добрянского района.

«Кристалл» стал первым на Урале и вторым в СССР панорамным кинотеатром. Он был открыт в 1960 году. Правда, в 1990-е кинотеатр закрылся на реконструкцию, старое здание снесли, а взамен построили новое, которое долгое время работало как «Кристалл IMAX». Сейчас в здании живет Пермская синематека.

Первую независимую киностудию на Урале создал и возглавил в 1987 году профессиональный кинорежиссер Павел Печёнкин. В этом году мастеру, президенту МКФ «Флаэртиана» и академику национальной премии «Золотой орел», исполняется 70 лет, а Пермской синематеке, руководителем которой Павел Анатольевич является, — 20.