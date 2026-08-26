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В одном из самых старых жилых домов отремонтировали подвальное помещение

В самом старом доме, который входит в краткосрочный план капремонта, привели в порядок подвальное помещение. Дом на улице Ленина, 90 был построен в 1928 году.

Фонд капитального ремонта Пермского края
Фонд капитального ремонта Пермского края

В доме отремонтировали подвальное помещение: восстановлены стены, пол, потолок и отделка, а также открыт доступ к инженерным коммуникациям. В Фонде капитального ремонта рассказали, что для здания, которому скоро исполнится сто лет, ремонт продлит срок дальнейшей эксплуатации.

Кроме подвального помещения, в плане работ на 2026 год предусмотрен также ремонт системы отопления.

Информационный обзор редакции.

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