В одном из самых старых жилых домов отремонтировали подвальное помещение

В самом старом доме, который входит в краткосрочный план капремонта, привели в порядок подвальное помещение. Дом на улице Ленина, 90 был построен в 1928 году.
В доме отремонтировали подвальное помещение: восстановлены стены, пол, потолок и отделка, а также открыт доступ к инженерным коммуникациям. В Фонде капитального ремонта рассказали, что для здания, которому скоро исполнится сто лет, ремонт продлит срок дальнейшей эксплуатации.
Кроме подвального помещения, в плане работ на 2026 год предусмотрен также ремонт системы отопления.
Информационный обзор редакции.
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