В одном из самых старых жилых домов отремонтировали подвальное помещение

В доме отремонтировали подвальное помещение: восстановлены стены, пол, потолок и отделка, а также открыт доступ к инженерным коммуникациям. В Фонде капитального ремонта рассказали, что для здания, которому скоро исполнится сто лет, ремонт продлит срок дальнейшей эксплуатации.

Кроме подвального помещения, в плане работ на 2026 год предусмотрен также ремонт системы отопления.

Информационный обзор редакции.