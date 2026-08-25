На Архиерейском кладбище обнаружили надгробие епископа Иоанна II: при нем начали строить множество храмов в городе

Надгробный памятник сделан в виде саркофага на его крышке изображен Голгофский Крест и орудия Христовых Страстей. На самом надгробии есть надписи о том, кто покоится под ними.

Преосвященный Иоанн II (Алексеев; 1861–1905) возглавлял Пермскую кафедру в 1902–1905 годах. При нем началось строительство множества храмов, в том числе в честь Вознесения Господня и во имя святого Равноапостольного Великого Князя Владимира в Перми, а также Крестовоздвиженский собор Белогорского монастыря.

В епархии рассказали, что владыку Иоанна запомнили как «Святителя, полный Христовой любви к своей пастве» и как «душу вверенной ему Епархии, ее отца, руководителя и хранителя». Он скончался в 1905 году в 44 года. В отличии от других пермских архипастырей, которые погребены в специально устроенном склепе под алтарем летнего храма Спаса-Преображенского собора, он завещал похоронить его рядом с матерью Екатериной Васильевной Алексеевой на Архиерейском кладбище. Надгробный памятник Епископа Иоанна и его матери разбили на куски в 1931 году во время устройства зоопарка на этой территории.

Напомним, сейчас на территории старинного некрополя проходят археологические раскопки с целью определить границы Архиерейского кладбища. Территорию ждет благоустройство, которое включает создание Яблоневого сада, зоны памяти и светской зоны с местами отдыха.