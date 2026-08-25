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Пункты выдачи заказов начали массово продавать в Пермском крае

В Пермском крае начали продавать пункты выдачи заказов: на сайтах в июле и августе разместили десятки подобных объявлений. Как сообщает издание «Текст», чаще всего в них фигурирует ПВЗ Wildberries, реже — Ozon, «Яндекс Маркет», СДЭК.

Shutterstock/Dmitriy Prayzel

Стоимость пунктов выдачи заказов варьируется от 100 тыс. до 2 млн рублей. Среди причин продажи указывают переезд и переход на другие проекты, но часто встречается пометка «срочная продажа».

О том, что в России массово продают пункты выдачи заказов, сообщают и другие СМИ. По данным «Коммерсанта» на начало августа, предложений по продаже ПВЗ — Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», СДЭК — было больше 9 тыс. Это связано в том числе с перебоями в логистике после атак беспилотников на склады Wildberries.

Информационный обзор редакции.

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