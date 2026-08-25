Пункты выдачи заказов начали массово продавать в Пермском крае

Стоимость пунктов выдачи заказов варьируется от 100 тыс. до 2 млн рублей. Среди причин продажи указывают переезд и переход на другие проекты, но часто встречается пометка «срочная продажа».

О том, что в России массово продают пункты выдачи заказов, сообщают и другие СМИ. По данным «Коммерсанта» на начало августа, предложений по продаже ПВЗ — Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», СДЭК — было больше 9 тыс. Это связано в том числе с перебоями в логистике после атак беспилотников на склады Wildberries.

Информационный обзор редакции.