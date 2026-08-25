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По захоронениям на Архиерейском кладбище создают банк данных

Информационный банк по захороненным на Архиерейском кладбище и их потомкам появится в Перми. Им занимается специально созданная рабочая группа: ценные исторические сведения собирают архивисты, сотрудники Музея Архиерейского квартала, краеведы, генеалоги.

Архиерейский квартал: между прошлым и будущим/ВКонтакте

В виртуальном документальном проекте будут размещены архивные свидетельства, биографические данные, фотографии, статьи из газет и журналов. В Государственном архиве Пермского края сформируют коллекцию, в которой соберут и официальные документы, и свидетельства жителей Перми. Своими воспоминаниями и семейными историями об Архиерейском кладбище смогут поделиться потомки захороненных там и небезразличные к судьбе этого места пермяки.

Ранее мы рассказывали, что в рамках благоустройства Архиерейского квартала в Перми созданы несколько рабочих групп. Одна из них занимается созданием информационного банка, другие — курированием археологических наблюдений на месте старинного некрополя, созданием музейного пространства, а также лапидария.

Информационный обзор редакции.

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