По захоронениям на Архиерейском кладбище создают банк данных

В виртуальном документальном проекте будут размещены архивные свидетельства, биографические данные, фотографии, статьи из газет и журналов. В Государственном архиве Пермского края сформируют коллекцию, в которой соберут и официальные документы, и свидетельства жителей Перми. Своими воспоминаниями и семейными историями об Архиерейском кладбище смогут поделиться потомки захороненных там и небезразличные к судьбе этого места пермяки.

Ранее мы рассказывали, что в рамках благоустройства Архиерейского квартала в Перми созданы несколько рабочих групп. Одна из них занимается созданием информационного банка, другие — курированием археологических наблюдений на месте старинного некрополя, созданием музейного пространства, а также лапидария.

Информационный обзор редакции.