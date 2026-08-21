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В Пермский край возвращается теплая и сухая погода, но ненадолго

Метеорологи рассказали, что после кратковременного похолодания и дождей в Пермский край ненадолго вернется теплая и сухая погода. Воздух прогреется до +26°С.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

С четверга на погоду начала влиять приблизившаяся к Пермскому краю фронтальная система, связанная с циклоном над Прибалтикой. Она принесла осадки, которые продлятся до субботы. В Пермском гидрометцентре рассказали, что 22 августа западный циклон, который смещается через север на восток, будет способствовать выпадению небольших и умеренных дождей. Ночью сформируются туманы. Днем на севере пройдут сильные дожди, ожидаются грозы и усиление ветра до 14 м/с. Температура +8...+13°С, днем 16...21°С. В Перми дождь будет умеренным, а столбик термометра не поднимется выше +20°С.

В воскресенье, 23 августа, антициклон принесет солнечную без осадков погоду, но с туманами ночью. Температура воздуха составит +7...+12°С, днем воздух прогреется до +18...+23°С, в Перми около +22°С. В понедельник, 24 августа, фронтальный раздел будет приближаться с запада и принесет дожди. Но они будут кратковременными и до Перми не доберутся. Дневная температура воздуха ожидается на уровне +21...+26°С, в Перми около +24°С.

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