На городских кладбищах осталось около 11 тысяч мест для захоронений

Всего в Перми 17 кладбищ общей площадью 510 га. Из них четыре открыты для новых захоронений — «Заозерское», «Банная гора (новое)», «Головановское», «Северное». На шести разрешены подзахоронения в могилы близких родственников, урны с прахом разрешено погребать на семи кладбищах.

Как сообщает «Новый компаньон», в 2026 году городские власти собираются создать новые места погребения. Их разместят на двух земельных участках: около кладбища «Северное» площадью около 16,5 га и в Мотовилихинском участковом лесничестве, в границах Лядовского тракта, площадью около 10 га.