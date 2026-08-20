К новому отопительному сезону готовы больше половины жилых домов

Подготовку начали еще в марте 2026 года, когда не завершился прошлый отопительный сезон. На сегодня к нему готовы 55% жилых многоквартирных домов и 76% социальных объектов.

По словам главы Перми Эдуарда Соснина, подготовка тепловых источников завершается на четырех ТЭЦ, трех водогрейных котельных, 27 малых котельных, 12 насосных станций, более четырехсот центральных тепловых пунктов. Гидравлические испытания завершены на 77%. Сейчас проверяют тепловые сети, по которым тепло и горячая вода подаются в 1047 многоквартирных домов и 189 социальных объектов.

В 2026 году «Т Плюс» заменяет 6 км тепломагистралей в нескольких районах Перми: на улицах Ласьвинская и Магистральная на правом берегу Камы, а также на улице Космонавта Леонова.

Информационный обзор редакции.