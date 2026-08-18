Октябрьский попал в пятерку самых дождливых населенных пунктов Урала

Самым дождливым местом стала метеостанция в поселке Липовское Свердловской области, где выпало 609 мм осадков — больше годовой нормы. Далее в списке идут еще два населенных пункта оттуда же: Кытлым (590 мм) и Верхнее Дуброво (565 мм). Поселок Октябрьский занимает четвертое место: с 1 июня по 15 августа здесь зафиксировали 540 мм осадков. Напомним, населенный пункт серьезно пострадал от дождевых паводков.

Также в списке метеостанций Урала по количеству осадков находится Бисер, где выпало 496 мм. В списке есть и Екатеринбург с 478 мм осадков. «Как видно, отметка 500 мм пройдена уже на многих метеостанциях Зауралья, но в Пермском крае пока только в Октябрьском, также очень близок к этой отметке Бисер. На северо-западе края (Коми-Пермяцкий округ) с начала лета выпало 200 – 240 мм осадков, что на уровне климатической нормы, переувлажнения здесь нет», — отметили в ГИС-центре ПГНИУ.