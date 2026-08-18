Стало известно, в каких скверах города установили антивандальные столы для игры в теннис

В МКУ «Пермблагоустройство» рассказали, что столы особенно прочные. онструкции рассчитаны на активное использование, а также устойчивы к погодным условиям. Столы для настольного тенниса установили в 13 общественных пространствах, в скверах:

им. актера Георгия Буркова;

по улице Макаренко;

Авиаторов;

Победителей;

Пионерский;

им. Павлика Морозова;

у клуба и дворца культуры им. С.М. Кирова;

на ул. Гашкова, 20;

на ул. Калгановской, 62;

на ул. Корсуньской, 31;

на ул. Генерала Черняховского, 64;

на бульваре по ул. Крупской;

в саду Декабристов.