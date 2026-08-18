Стало известно, в каких скверах города установили антивандальные столы для игры в теннис

В парках и скверах Перми установили 28 новых столов для игры в настольный теннис. Конструкции антивандальные: они сделаны из бетона.
В МКУ «Пермблагоустройство» рассказали, что столы особенно прочные. онструкции рассчитаны на активное использование, а также устойчивы к погодным условиям. Столы для настольного тенниса установили в 13 общественных пространствах, в скверах:
- им. актера Георгия Буркова;
- по улице Макаренко;
- Авиаторов;
- Победителей;
- Пионерский;
- им. Павлика Морозова;
- у клуба и дворца культуры им. С.М. Кирова;
- на ул. Гашкова, 20;
- на ул. Калгановской, 62;
- на ул. Корсуньской, 31;
- на ул. Генерала Черняховского, 64;
- на бульваре по ул. Крупской;
- в саду Декабристов.
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