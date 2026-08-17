С 1 сентября на «гостевом маршруте» начнут проверять вывески: они должны соответствовать новым стандартам

После 1 сентября специалисты районных администраций начнут обходы. Если вывеска не соответствует новым нормам, ее включат в соответствующий реестр, а затем принудительно демонтируют.

Напомним, с 1 сентября 2025 года вывески в границах «гостевого маршрута» должны быть выполнены в едином стиле и цвете: белые, белые с возможностью использования на торцах фирменного цвета, белые с абрисом фирменного цвета, либо черными на всем протяжении фасада. Информационные и модульные таблички на зданиях должны быть выполнены из прозрачной основы, с контурным, несплошным написанием информации.

«Гостевой маршрут» проходит по шоссе Космонавтов, мимо Гознака, ДКЖ, площади Гайдара, Пермь-2, затем – по улице Петропавловской до улицы Куйбышева.