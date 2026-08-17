Показываем, какие новые муралы скоро появятся в городе: один из них — на 168 бетонных плитах у ТЭЦ-6

Параллельно в Перми рисуют три мурала: на торцах домов на улицах Героев Хасана и Пушкина, а также на бетонном заборе ТЭЦ-6. Работа художника Дмитрия Яблонского из Новосибирска — «Мальчик собирает пазл»: ребенок складывает картинку в виде карты России. Мурал символизирует единство страны, дружбу народов и напоминает, что уважение к многообразию культур закладывается с детства. Он находится на улице Героев Хасана, 21.

На улице Пушкина, 110 появится мурал «Взлетная полоса»: над ним работает петербургская художница Любовь Тюлькина. Деревянный самолет с девушкой в резном кокошнике символизирует синтез промышленности и народных традиций. В эскизе стрит-артиста можно заметить исторический символ Пермского края — обвинскую розу.

Монументальная работа создается на заборе ТЭЦ-6. На 168 бетонных плитках разместится композиция «Хроники Прикамья: от истоков до инноваций»: в ее основе идея непрерывного пути — от природных истоков Пермского края к современным технологиям и будущему. Главным объединяющим образом становится Кама: она проходит через всю композицию и связывает разные эпохи и сюжеты. На мурале можно увидеть природу региона, развитие ремесел, первые поселения и пермский звериный стиль, становление промышленности и науки.

Информационный обзор редакции.