Метеорологи рассказали, что в Пермский край возвращается теплая погода: температура воздуха поднимется до +25 градусов

Погоду в понедельник, 17 августа, будет определять циклон, вызвавший похолодание в выходные, поэтому пока температура воздуха будет ниже нормы. Дневной прогрев ожидается на уровне +13…+18°С по краю, в Перми до +17°С.

На погоду во вторник, 18 августа, и в среду, 19 августа, будет влиять барический гребень, который медленно переместится с запада в сторону Урала. Ожидается небольшая облачность, но без осадков, а воздух постепенно будет прогреваться. Во вторник днем ожидается +16…+21°С, в среду +18…+23°С. Ночные температуры на уровне +6…+11°С и +8…+13°С.

Самым теплым днем недели будет четверг, 20 августа. В ГИС-центре ПГНИУ отметили, что на Европейскую территорию России поступит узкий клин тропического воздуха в теплом секторе циклона. По пути до Урала он ослабеет, но дневные температуры воздуха будут на отметке +20…+25°С, а на юго-западе даже до +27°С. В Перми можно рассчитывать +23…+25°С днем. Вечером начнется зона дождей, до Перми она дойдет в ночь на пятницу.

В пятницу, 21 августа, через территорию Пермского края с запада на восток пройдет фронтальная зона с достаточно обильными дождями — до 10-20 мм осадков. Ночь будет теплой: +13…+18°С по краю, днем ожидается +17…+22°С, на востоке до +24°С, в Перми до +20°С.